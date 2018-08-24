رئيس وزراء أستراليا: تلقيت مذكرة لعقد اجتماع بشأن زعامة الحزب الحاكم

سيدنى (رويترز)

قال رئيس وزراء استراليا مالكولم ترنبول اليوم الجمعة، إنه تسلم خطابا يحمل توقيع غالبية أعضاء حزب الأحرار الحاكم يطالبون فيه بإجراء تغيير على زعامة الحزب.

وأضاف على تويتر أنه بمجرد التحقق من التوقيعات التى يجب ألا تستغرق وقتا طويلا فسوف تتم الدعوة لعقد اجتماع لتحديد زعامة الحزب.

وذكرت محطة سكاى نيوز أن من المقرر عقد الاجتماع الساعة 0220 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

وكان ترنبول فاز بفارق ضئيل على وزير الداخلية السابق بيتر داتون فى تصويت على زعامة الحزب يوم الثلاثاء وعرض لاحقا إجراء تصويت جديد إذا تسلم خطابا يحمل توقيع غالبية أعضاء حزب الأحرار الحاكم.

وذكرت تقارير أن وزير الخزانة سكوت موريسون ووزيرة الخارجية جولى بيشوب سيخوضان المنافسة على زعامة الحزب وأن فرصة موريسون أكبر.

وإذا غيرت استراليا رئيس الوزراء اليوم الجمعة فسيكون الزعيم السادس فى أقل من 10 سنوات ولم يكمل أى منهم فترة ولاية كاملة فى المنصب