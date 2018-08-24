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رئيس وزراء أستراليا المنتهية ولايته يعتزم الاستقالة من البرلمان

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:49 ص
رئيس وزراء أستراليا المنتهية ولايته يعتزم الاستقالة من البرلمان رئيس وزراء أستراليا المنتهية ولايته مالكولم ترنبول
سيدنى (رويترز)
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قال رئيس وزراء أستراليا المنتهية ولايته مالكولم ترنبول اليوم الجمعة، إنه سيستقيل من البرلمان خلال فترة "ليست بالبعيدة" وذلك بعد الإطاحة به فى معركة على زعامة حزب الأحرار، مما يعرض للخطر الأغلبية التى تتمتع بها الحكومة بفارق مقعد واحد.

ومن شأن استقالة ترنبول أن تترك حكومة رئيس الوزراء الجديد سكوت موريسون فى مواجهة انتخابات تكميلية لملء مقعد ترنبول فى سيدنى، وهو ما قد يفقدها الأغلبية.

وقال ترنبول للصحفيين فى كانبيرا "سأترك البرلمان خلال فترة ليست بالبعيدة، وهو ما قلته دوما. كنت دائما واضحا جدا فى هذا الأمر. هذا ليس سرا".

وسيصبح وزير الخزانة موريسون رئيس الوزراء الثلاثين لاستراليا بعد أن فاز فى تصويت على زعامة حزب الأحرار اليوم الجمعة منهيا معركة ضروسا أضرت بالحكومة قبل انتخابات عامة مقررة بحلول مايو 2019.

 


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