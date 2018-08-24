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رئيس غانا: مراسم دفن كوفى عنان ستقام 13 سبتمبر المقبل

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:42 م
رئيس غانا: مراسم دفن كوفى عنان ستقام 13 سبتمبر المقبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان
أكرا (رويترز)
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قال رئيس غانا نانا أكوفو - أدو اليوم الجمعة، إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام كوفى عنان سيدفن فى بلده غانا فى 13 سبتمبر.

وأضاف الرئيس لوفد من أسرة عنان إنه سيحظى بمراسم دفن رسمية "تليق بوضعه كرمز عالمى ودبلوماسى ورجل دولة".

وتوفى عنان فى مستشفى بسويسرا فى الساعات الأولى من صباح يوم السبت عن 80 عاما. وقالت مؤسسته ومقربون منه إن زوجته الثانية نانى وأبناءه أما وكوجو ونينا كانوا إلى جواره فى أيامه الأخيرة.

وتولى عنان منصب الأمين العام للأمم المتحدة فى نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006 ثم تقاعد وأقام فى قرية سويسرية فى الريف القريب من مدينة جنيف. وتروج مؤسسته التى تأسست قبل عشر سنوات للحكم الرشيد فى قارة أفريقيا.

وحصل عنان والأمم المتحدة معا على جائزة نوبل للسلام فى 2001 بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.

 


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