رئيس زيمبابوى يدعو لإحلال السلام عقب تأييد فوزه بالانتخابات

هرارى (أ ش أ)

دعا رئيس زيمبابوى إيمرسون منانجاجوا ، اليوم الجمعة ، إلى إحلال السلام فى البلاد، وذلك عقب تأييد المحكمة الدستورية فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت الشهر الماضى.

وقال منانجاجوا - فى سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - لزعيم المعارضة نيلسون تشاميسا، إن بابه مفتوح وذراعيه ممدودتان ، ودعا إلى أن تمضى البلاد قدما إلى الأمام.

وكانت المحكمة الدستورية فى زيمبابوى قد أيدت فى وقت سابق اليوم فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المعارضة فشلت فى تقديم أدلة كافية وذات مصداقية على وقوع تزوير فى هذه الانتخابات.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات فى زيمبابوى قد أعلنت فوز منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 2.46 مليون صوت (50.8%) مقابل 2.15 مليون صوت (44.3%) حصل عليها زعيم المعارضة نيلسون تشاميسا.

وتعد هذه الانتخابات الأولى التى تجرى فى ظل غياب روبرت موجابى الرئيس السابق لزيمبابوى والذى حكم البلاد لمدة ٣٧ عاما.