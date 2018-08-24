رئيس الحج السياحى: 85% من الشركات المنظمة للحج التزمت بضوابط وزارة السياحة

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قال مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة رئيس بعثة الحج السياحى، إن موسم الحج هذا العام ناجح حتى الآن ؛ حيث لم تحدث أية مخالفات جسيمة فى تنفيذ برامج الحج، مشيرا إلى أن أكثر من 85% من شركات السياحة المنظمة للحج التزمت بالضوابط التى وضعتها وزارة السياحة لموسم الحج بل أضافت خدمات عليها؛ فيما ظهرت بعض السلبيات البسيطة من عدد من الشركات فى التنظيم وتم تحرير مخالفات لها.

وأضاف شلبى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع الصحفيين المرافقين لبعثة الحج السياحى، أن هذا العام لم يشهد أى تكدسات لحجاج السياحة بالمطارات أو افتراش بصالات السفر أو تأخر فى إقلاع الطائرات أثناء مرحلة ذهاب الحجاج إلى السعودية؛ وذلك بفضل التنسيق الجيد بين شركات السياحة والطيران والمطارات المصرية.

وأوضح أنه سيتقدم بتقرير عن موسم الحج هذا العام إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عقب انتهاء الموسم رسميا بعودة آخر حاج من حجاج السياحة إلى أرض الوطن.

وأشار إلى أن أبرز السلبيات التى تم رصدها خلال الموسم هى قيام بعض الشركات بتنظيم تأشيرات الحج المباشر "الفردية" دون إخطار الوزارة، وهو ما رصدته لجان الوزارة، وسيتم تطبيق لائحة الجزاءات على تلك الشركات، والتى تبدأ من 3 أشهر وحتى إلغاء الترخيص حال كان الضرر المترتب عن تنظيم تلك التأشيرات كبير.

وأضاف أنه تم رصد ظاهرة غياب عدد من المشرفين عن مرافقة الحجاج وهو ما سيتم معالجته، مؤكدا أنه سيوصى بفتح باب التقدم للحج السياحى العام المقبل مبكرا عن هذا الموسم، وذلك حتى تستطيع الشركات إجراء كافة تعاقداتها مبكرا وبأسعار أقل.

ونوه بأنه سيطلب أيضا بعقد لقاء مع شركات الطيران الناقلة لحجاج السياحة؛ لبحث إمكانية إعلان أسعار تذاكر الحج قبل إجراء قرعة الحج السياحى لكى تستطيع الشركات إعلان سعر البرنامج كاملا، شامل تذكرة السفر.

وأوضح شلبى، أنه وفقا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط بالاهتمام بالحج الاقتصادى الذى خصصت وزارة السياحة 66% من تأشيرات الحج له، والذى يقصده البسطاء ومتوسطى الدخل فلن يتم المساس به الموسم المقبل.

وشدد على أن المشكلة التى حدثت بمنى بعدم وجود مخيمات لنحو 320 حاجا كانت خارجة عن مسئولية شركة السياحة المنظمة للبرنامج، وأن المسئولية تقع على المطوف، مشيرا إلى أن البعثة خاطبت وزارة الحج السعودية والمؤسسة الأهلية للطوافة لمعاقبة المطوف واستبعاده من تنظيم الحج فضلا عن ضرورة تعويض الحجاج المصريين ماليا.

وأكد أن هناك عقوبات إدارية وجنائية سيتم توقيعها على شركات السياحة التى تصدر خطابات وهمية بحجز طيران وفنادق ينتج عنها صدور تأشيرات لهم ثم بعد ذلك يفاجئ الحاج بعد وصوله للسعودية بعدم وجود أماكن لإقامتهم.

وأوضح شلبى أنه بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع سيبدأ تفويج 27 ألف من حجاج السياحة من مكة إلى المدينة، لافتا إلى وجود 9 لجان بالمدينة المنورة تضم من بينها عناصر قانونية، مضيفا أن هناك حالة اطمئنان بين الحجاج بالنسبة للإقامة بالمدينة؛ وذلك نظرا لقرب مساكن الحجيج فى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي.



من جهتها، أرسلت غرفة شركات السياحة خطابا إلى مؤسسة الطوافة ووزارة الحج السعودية أكدت فيه أن المساحات التى تم الاتفاق عليها بالعقود مع المؤسسة لكل حاج بمخيمات منى وعرفات تم الإخلال بها من قبل بعض المطوفين، وترتب عليه عدم وجود مخيم لنحو 320 حاجا بمخيمات منى لمدة يوم كامل، وطالبت الغرفة مؤسسة الطوافة برد كامل المبلغ الذى دفعه هولاء الحجاج بمنى وعرفات وهو 1950 ريالا.



وفى سياق متصل، يعود، غدا السبت، إلى أرض الوطن 5502 من حجاج السياحة بعد أدائهم مناسك الحج؛ فيما يغادر الأحد من مطار جدة إلى مصر 2896 حاجا.