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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:42 م
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خروج مصابى التسمم الجماعى بالزقازيق من المستشفى عدا طفلة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:07 م
خروج مصابى التسمم الجماعى بالزقازيق من المستشفى عدا طفلة احد المصابين بالمستشفى
الشرقية- فتحية الديب
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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، خروج جميع حالات التسمم الجماعي، من مستشفى الأحرار بالزقازيق، عدا طفلة عمرها 5 سنوات تدعى "يارا أحمد محمد".

 

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 105 من الأهالى بينهم عدد من الأطفال، إلى مستشفى الأحرار مصابون بحالات اشتباه تسمم غذائى.

 

وكشفت التحريات الأولية عن تناولهم وجبة طعام مكونة من لحمة وأرز، فى حفل عرس بقرية بيشة قائد، مركز الزقازيق، يشتبه فى تلوثها، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار لإٍسعافهم، وخروج جميع الحالات ما عدا طفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10006 إدارى مركز شرطة الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة، قررت سحب عينات من الوجبات من منزل العريس وإرسالها للمعمل لتحليلها لبيان السبب الرئيسى وراء التسمم.

 


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