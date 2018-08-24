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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:18 م
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حملات لرفع المخلفات والقمامة وصيانة أعمدة الإنارة بمركز القوصية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:52 م
حملات لرفع المخلفات والقمامة وصيانة أعمدة الإنارة بمركز القوصية جانب من الحملة
أسيوط - ضحا صالح
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أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة الإهتمام بالمظهر الجمالي وبمنظومة النظافة بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة بإعتبارها أحد أهم صور التقدم الحضارى للبلاد وخلق بيئة خالية من التلوث والأمراض.

وأوضحت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية انه يتم بصفة دورية رفع القمامة من الشوارع والميادين والقيام بأعمال غسل جلوبات أعمدة الإنارة وعمل صيانة لها بنطاق المركز.

وأضافت هويدا شافعي انه تم رفع أكثر من 450 طن قمامة ومخلفات بمدخل قرية عنك التابعة للوحدة المحلية لقرية مير وبشارع الرى ومدخل المدينة من الناحية الشمالية وطريق الدير ومير وقرية بنى قرة أمام مجمع المدارس وعملية المياه فضلا عن عمليات الغسيل والصيانة لأعمدة الانارة على طول مداخل المدينة.

وأشارت رئيس مركز ومدينة القوصية إلى إستخدام الجليدر ولوادر لرفع هذه المخلفات على قلابات النظافة بالمركز بجانب قيام عمال النظافة برفع ما يتبقى من مخلفات بهذه المناطق مشيرة إلى الاستمرار فى منظومة النظافة الجديدة التى تطبق بقرى مركز القوصية.

 


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