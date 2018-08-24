حملات أمنية لتأمين شوارع وميادين المنوفية والحد من المخالفات

تواصل مديرية أمن المنوفية حملاتها المكبرة لليوم الرابع على التوالى بالتزامن مع الاحتفال عيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من المخالفات وتأمين احتفالات المواطنين، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية.

شنت المديرية حملة مرورية مكبرة لتأكيد انضباط الشارع دون تعنت أو إثقال على كاهل المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة، ما أسفر عن ضبط 591 مخالفة متنوعة، وفى مجال فحص السيارات المتروكة بقسم شبين الكوم تم فحص 9 سيارات متروكة بشارع المدارس تم الكشف عن السيارات السالف بيانها، تبين أنه غير مبلغ بسرقتها وجارى استدعاء مالكى السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.

كما شنت المديرية حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المديرية، أسفرت عن تنفيذ 4 قرارات إزالة فورية لتعد بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالى 2 قيراط و4 أسهم بمساحة 378 مترا تقريباً، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة على المواقف العشوائية لمتابعة الحركة بكل وسائل النقل والمواصلات وتكثيف الحملات المرورية على كل مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكل صور المخالفات من مواقف عشوائية وانتظار خاطئ، وتم تحرير 4 مخالفات تحميل ركاب زيادة عن العدد المقر. داخل السيارة، 9 مخالفات موقف عشوائى.

وشنت المديرية حملة بالظهير الصحراوى بمركز السادات وقسم شبين الكوم، أسفرت عن فحص 9 مزارع بمدق الفراعنة دائرة مركز السادات، و40 شخصا جنائيا تبين أنهم غير مطلوبين عدا حالة إيجابية، وفحص 6 أشخاص سياسيا تبين أنهم غير مطلوبين، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 105 شقق مفروشة و146 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين.