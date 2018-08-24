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حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15يوما لمشاركة جماعة إرهابية وتلقى تمويل أجنبى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:48 م
حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15يوما لمشاركة جماعة إرهابية وتلقى تمويل أجنبى معصوم مرزوق - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا ، بحبس 7 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لمشاركتهم مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، لتنفيذ غرض إرهابي.

والمتهمون فى القضية، كل من معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك فى اتفاق جنائى.  

 

 


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