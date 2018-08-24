حبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاما فى قضية فساد

سول (رويترز)

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة استئناف فى كوريا الجنوبية قضت بسجن الرئيسة السابقة باك جون هاى لمدة 25 عاما اليوم الجمعة فى قضية ناجمة عن فضيحة فساد أطاحت بها من السلطة أوائل عام 2017.

وقالت الوكالة إن محكمة سول العليا وجدت أن باك مذنبة فى اتهامات من بينها الرشوة.

كانت محكمة أدنى درجة قضت بسجن باك لمدة 24 عاما فى أبريل نيسان قائلة إنها تواطأت مع صديقتها تشوى سون-سيل للحصول على عشرات المليارات من العملة الكورية "وون" من مجموعات كبرى مثل سامسونج ولوتى لدعم عائلة تشوى وتمويل مؤسسات تملكها لا تهدف للربح.

واستأنف ممثلو الإدعاء على هذا الحكم وطالبوا بتغليظ العقوبة.