حالة الطقس اليوم الجمعة 24/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يرتفع طقس اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.







الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل.

وتكون الأجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق. وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً:

تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.