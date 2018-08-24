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جيهان السادات: زوجى كان سياسى مخضرم ويستحق تكريم الكونجرس

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:37 م
جيهان السادات: زوجى كان سياسى مخضرم ويستحق تكريم الكونجرس الرئيس الراحل محمد أنور السادات
كتب أيمن رمضان
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علقت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على تمرير الكونجرس مشروع قانون يقضى بتكريم الرئيس الراحل على جهوده فى إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، قائلة: "يمثل هذا التكريم كل التقدير والاعتراف برجل شجاع عمل على إحلال السلام فى وقت ومنطقة صعبة جداً.. منع حروب ودماء ويستاهل التكريم".

وأضافت قرينة الرئيس الراحل خلال اتصال هاتفى عبر فضائية "ten"، أن "الوقت أثبت صحة وجهة نظر السادات فى إبرام اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وأنه كان محقاً فى وجهة نظره فى ذلك رغم معارضة الكثيرين له، وتابعت: "فى ذلك الوقت الذى وقع فيه الاتفاقية كان هناك أشخاص ضد الاتفاقية ولكن مع مرور الوقت غيروا موقفهم .. وعندما قابلونى قالوا لى عرفنا أنه كان على حق وأحنا غلط"، قائلة: "السادات كان سياسى مش سهل ومخضرم".


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السادات

جيهان السادات

كامب ديفيد

الكونجرس الامريكى

الشرق الاوسط




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء مصر و المصرين

رحمة الله علي الشيهد البطل انور السادات و الزعيم جمال عبد الناصر

هؤلاء الزعماء ابطال مخلصين للانسانية و للحق و العدل و يجب ان يكرموا من كل الشرفاء و الاحرار في العالم

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