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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:08 ص
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جهاز الصرف الصحى بالإسكندرية يعلن توصيل الخدمة لقرى البنجر المحرومة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:30 ص
جهاز الصرف الصحى بالإسكندرية يعلن توصيل الخدمة لقرى البنجر المحرومة المهندس إبراهيم منصور رئيس مشروعات الصرف بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد المهندس إبراهيم منصور، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الجهاز يقوم حاليا بوضع خطة لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى قرى البنجر والنهضة و مريوط وبرج العرب القديم قريبا.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم تطبيق تجربة جديدة لحل مشكلة الصرف الصحى فى تلك القرى المحرومة من الخدمة بطرق مبتكرة وأفكار خارج الصندوق، لأول مرة تطبق بالإسكندرية.

وأوضح رئيس الجهاز إلى أن النموذج الجديد يتضمن دراسة التغلب على مشكلة بعد المسافات بين القرية والأخرى، والتى تتكلف ملايين الجنيهات لمد الشبكات من الشبكة إلى محطات الرفع بخطوط طرد لمئات الكيلو مترات، حيث يتم دراسة التغلب على تلك المشكلة من خلال إنشاء محطات رفع ومعالجة مصغرة خاصة بكل قرية على حدى.

و قال المهندس إبراهيم منصور، أنها تجربة رائدة سيتم تنفيذها فى القرية بنجر 18 و8 كمرحلة أولى وستكون بمثابة نموذج، وفى حالة نجاحها سيتم تعميم التجرية على باقى القرى.

 

 

 

 

 

 


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