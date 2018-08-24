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جهاز أسوان الجديدة يبدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب قريبا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:52 ص
جهاز أسوان الجديدة يبدأ فى تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب قريبا محطة مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، بأنه تم عمل الجسات، ويجري التجهيز للبدء قريبا في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة بطاقة 25 ألف م3/يوم، بتكلفة نحو 168 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة: جار الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الرابعة (150 فداناً) بالحي الثالث بالمدينة، كما يجرى تنفيذ أعمال طرق طبقة أساس (التربة الزلطية والطبقة الأسفلتية – بلاطات خرسانية)، بنفس المنطقة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ طبقة أساس (التربة الزلطية) + طبقة رابطة أسفلتية للطرق المحيطة المؤدية إلى قطع أراضى (الإسكان السياحى، وبيت الوطن بالمرحلتين الأولى والثانية)، بالحي الأول (الإسكان السياحي) بالمدينة.

وقال المهندس أحمد محمد رشاد: فيما يتعلق بمشروع مرافق ابنى بيتك بالمدينة، فقد تم إنهاء وتشغيل المرافق بقطاع أ بالمنطقة الأولى، وقطاع ب بالمنطقة الثانية، وتم التسليم الابتدائى للمرافق بقطاع أ بالمنطقة الثانية، وتم الانتهاء من أعمال الخطوط الرئيسية، ويجري استكمال الخطوط الفرعية بقطاع ج بالمنطقة الثانية، وتم اكتمال الشبكة الرئيسية ويجري استكمال الأعمال الفرعية بالمنطقة المضافة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل.


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أسوان الجديدة

المرحلة الثانية

محطة مياه الشرب




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