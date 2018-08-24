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تموين سوهاج: ضبط 236 قضية على مستوى المحافظة خلال أيام العيد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:00 ص
تموين سوهاج: ضبط 236 قضية على مستوى المحافظة خلال أيام العيد مخابز - صورة أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قال أحمد السيد راشد وكيل وزارة التموين بسوهاج ، أنه تم ضبط 236 قضية خلال أيام عيد الأضحى المبارك فى مجالات المخابز والأسواق والمواد البترولية على مستوى مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إحالة القضايا إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تكثف مجهودها للمرور يوميا على المحلات وأصحاب المستودعات ومحلات الجزارة لضبط المخالفين بناء على تعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مؤكدا على الضرب بيد من حديد لجميع المخالفين وإحالتهم للتحقيق.

 

 

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