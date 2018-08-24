تعرف على عقوبة الراشى والمرتشى وأسباب التجريم

تعتبر جريمة الرشوة من أبغض الجرائم التى يرتكبها الموظف العام ، ففيها اتجار غير مشروع بالوظيفة العامة ، ومساس خطير بنزاهة الموظف العام .
التجريم :
- حرمـت الشريعـة الغراء الرشـوة، وروى ثوبان أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشى والمرتشى والرائش - الذى يمشى بينهما .
أفـرد القانـون المصـرى لها البـاب الـثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( المواد من 103 إلى المادة 111 ) ، واعتبرها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
العقوبة :
يعاقب عليها القانون بالعقوبات الآتية:
عقوبة السجن المؤبد
السجن
الغرامة الواجبة
مصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط
الحرمان من الحقوق والمزايا
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