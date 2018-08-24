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تعرف على عقوبة الراشى والمرتشى وأسباب التجريم

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:00 ص
تعرف على عقوبة الراشى والمرتشى وأسباب التجريم رشوة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تعتبر جريمة الرشوة من أبغض الجرائم التى يرتكبها الموظف العام ، ففيها اتجار غير مشروع بالوظيفة العامة ، ومساس خطير بنزاهة الموظف العام .

 

التجريم :

- حرمـت الشريعـة الغراء الرشـوة، وروى ثوبان أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشى والمرتشى والرائش - الذى يمشى بينهما .

أفـرد القانـون المصـرى لها البـاب الـثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( المواد من 103 إلى المادة 111 ) ، واعتبرها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.

 

العقوبة :

يعاقب عليها القانون بالعقوبات الآتية:

عقوبة السجن المؤبد

السجن

الغرامة الواجبة

مصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط

الحرمان من الحقوق والمزايا

 

 

 


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