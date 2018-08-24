video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على خطوط السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع المخطط إنشاءها خلال 4 سنوات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:00 ص
تعرف على خطوط السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع المخطط إنشاءها خلال 4 سنوات سكة حديد-ارشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع" فى 4 معلومات، خطوط السكة الحديد الجديدة المخطط إنشاء لخدمة نقل البضائع لزيادة حجم المنقول من البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن بحلول 2022، وذلك من واقع خطة وزارة النقل المخطط تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة.
 
1ـ إنشاء خط الروبيكى/ التبين بطول 69 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه .
2ـ إنشاء خط السخنة/ حلوان بطول 140 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه .
3ـ إنشاء خط المناشى/ 6 أكتوبر بطول 60 كم وتكلفة 2.4 مليار جنيه .
4ـ البدء فى إنشاء خط القطار الكهربائى عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين ) بطول 504 كم بتكلفة حوالى 70 مليار جنيه.
 
 

إضافة تعليق

السكة الحديد

وزارة النقل

خطوط السكة الحديد الجديدة

مخطط وزارة النقل




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة