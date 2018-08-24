تعرف على خطوط السكة الحديد الجديدة لنقل البضائع المخطط إنشاءها خلال 4 سنوات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 4 معلومات، خطوط السكة الحديد الجديدة المخطط إنشاء لخدمة نقل البضائع لزيادة حجم المنقول من البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن بحلول 2022، وذلك من واقع خطة وزارة النقل المخطط تنفيذها خلال الـ 4 سنوات القادمة.

1ـ إنشاء خط الروبيكى/ التبين بطول 69 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه .

2ـ إنشاء خط السخنة/ حلوان بطول 140 كم وتكلفة 3.2 مليار جنيه .

3ـ إنشاء خط المناشى/ 6 أكتوبر بطول 60 كم وتكلفة 2.4 مليار جنيه .

4ـ البدء فى إنشاء خط القطار الكهربائى عالى السرعة للركاب والبضائع (السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين ) بطول 504 كم بتكلفة حوالى 70 مليار جنيه.