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تعرف على تقرير غرفة عمليات القومى للمرأة عن التحرش بالعيد حتى الآن

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:45 م
تعرف على تقرير غرفة عمليات القومى للمرأة عن التحرش بالعيد حتى الآن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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واصلت غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة، عملها خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، بالإضافة إلى قيام فريق عمل المكتب بالمتابعة الميدانية لرصد التحرش بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة بمصاحبة قوات الشرطة.

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس، أن فريق عمل المكتب قام خلال ثالث ايام العيد بالتغطية الميدانية فى حديقة الحيوانات خلال الفترة الصباحية، و فى الفترة المسائية تم النزول إلى مناطق وسط البلد، حديقة الأزهر، حديقة الفسطاط، والمنيل، وكوبرى الملك صالح، وكوبرى الجامعة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أى حالات تحرش فى هذه الاماكن حتى هذه اللحظة، مضيفة أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للتعرف على الحالات التى تصل للوحدة لمساندتها وتقديم الدعم القانونى للسيدة أو الفتاة التى تتعرض للتحرش فور الابلاغ عنه.

على جانب آخر، أشارت الدكتورة نجلاء العادلى، إلى أن المكتب استقبل خلال اليوم الثالث عددا من شكاوى السيدات عبر الخط الساخن وأرقام الموبايلات، تمثلت فى شكاوى عنف ضد المرأة، وأحوال شخصية وميراث، وإثبات نسب، ولقد تم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة.

جدير بالذكر، أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب، والبريد الإلكترونيomb.office@yahoo.com

 


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

التحرش




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