تعرف على إجمالى المذبوحات بمجازر الفيوم خلال أيام عيد الأضحى

قال الدكتور موسى سليمان، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الفيوم، إن إجمالى مذبوحات مجازر محافظة الفيوم عن أول أيام عيد الأضحى بلغت "4 جاموس كبير و115 عجل بقرى و4 فحل جاموس و8 ضأن بإجمالى عدد 131 راس".





وأضاف سليمان لـ"اليوم السابع" أن مذبوحات مجازر المحافظة عن يوم الأربعاء الموافق ثانى أيام عيد الأضحى بلغت 122 عجل بقرى خاصة بالجمعيات الخيريه وعجل بقرى خاص بجزار.

وأشار مدير عام الطب البيطرى أن إجمالى مذبوحات مجازر محافظة الفيوم عن يوم الخميس بلغت 61 عجل بقرى و4 فحل جاموس بإجمالى 65 رأس للجمعيات الأهلية و2 عجل بقرى ذبيح جزارين بإجمالى مذبوحات لليوم 67 رأس.

أما اليوم الجمعة آخر أيام عيد الأضحى بلغت المذبوحات 33 عجل بقرى و5 فحل جاموس بإجمالى 38 رأس