تعرف على أعداد خدمة ضيوف الرحمن فى موسم الحج

كتب هاشم الفخرانى

تواصل المملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام الذين أوشكوا على الانتهاء من المناسك، ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانات خاصة بالخدمات التى قدمتها الجهات السعودية للحجيج هذا العام، وذلك بتكلفة من خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز.



الحج

وبلغ عدد الحافلات القائمة على نقل الحجاج 18 ألف حافلة، فيما بلغت الطلعات الجوية لتأمين سماء المشاعر المقدسة 542 طلعة جوية بهدف تأمين الحجاج.

وأكثر من 3 آلاف ضابط وفرد أمن لتنظيم انسيابية حركة الحجاج، و32 ألف موظف متخصص لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، وبلغ عدد التصريحات الإعلامية لتغطية موسم الحج 1352.