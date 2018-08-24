video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أعداد خدمة ضيوف الرحمن فى موسم الحج

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:52 ص
تعرف على أعداد خدمة ضيوف الرحمن فى موسم الحج حجاج بيت الله الحرام
كتب هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

تواصل المملكة العربية السعودية تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام الذين أوشكوا على الانتهاء من المناسك، ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانات خاصة بالخدمات التى قدمتها الجهات السعودية للحجيج هذا العام، وذلك بتكلفة من خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز.

الحج
الحج

وبلغ عدد الحافلات القائمة على نقل الحجاج 18 ألف حافلة، فيما بلغت الطلعات الجوية لتأمين سماء المشاعر المقدسة 542 طلعة جوية  بهدف تأمين الحجاج.

وأكثر من 3 آلاف ضابط وفرد أمن لتنظيم انسيابية حركة الحجاج، و32 ألف موظف متخصص لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، وبلغ عدد التصريحات الإعلامية لتغطية موسم الحج 1352.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير مكة يعلن نجاح موسم حج 2018 بمشاركة 250 ألف شخص لخدمة الحجيج

حج

حجاج

المملكة العربية السعودية

بيت الله الحرام




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة