تسمم جماعى عقب تناول وجبات فاسدة فى حفل زفاف بالشرقية

أصيب 105 أشخاص بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة فاسدة فى حفل زفاف بقرية بقية قايد فى الشرقية.

وقال الدكتور عبد الكريم العراقى مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق إن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل ما يقرب من 105 حالات تعانى من أعراض تسمم نتيجة تناول وجبة طعام فى حفل زفاف بقرية بقية قايد.

وأضاف عبد الكريم، لـ"اليوم السابع"، أنه تم احتجاز 12 حالة بالمستشفى، وباقى الحالات تم التعامل معها فى الاستقبال وخرجت.

كانت رفعت مديرية الصحة بالشرقية درجة الطوارئ بالتنسيق مع مستشفى الأحرار التعليمى تحسبا لزيادة الأعداد من المصابين.