ترامب يهاجم وزير العدل وفريقه يحذر من الإضرار بالاقتصاد بسبب الاتهامات

واشنطن (أ ف ب)

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعنف وزير العدل جيف سيشنز الذى رد أمس الخميس بتأكيد استعداده لمقاومة الضغوط السياسية، وذلك فى مواجهة عاصفة قضائية باتت على عتبة البيت الأبيض.

وطوالأمس الخميس، حاول ترامب وحلفاؤه وضع حد للكلام المتصاعد حول احتمال اتهامه رسميا، محذرين من أن ذلك سيؤدى إذا حصل، إلى إغراق أكبر اقتصاد فى العالم وإشعال "ثورة" شعبية.

وقال ترامب إن "الجمع يرون ما يحدث فى وزارة العدل". وأضاف "اصبحت الآن أضع كلمة العدل بين قوسين".

وينتقد ترامب باستمرار سيشنز بسبب تنحيه عن التحقيق الفدرالى فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأميركية، الذى توسع ليشمل التواطؤ وعرقلة عمل القضاء اضافة الى التعاملات المالية لمساعدى ترامب.

وقال ترامب لفوكس نيوز "عينت وزيرا للعدل لم يتمكن من السيطرة ابدا على وزارته"، ما أثار تكهنات بانه سيعزله ويعين بديلا آخر له.

وبعد ساعات صدر رد جاف عن وزير العدل الذى قال "طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية".

وبعد ساعات اضطر الرجلان للجلوس معا على طاولة واحدة خلال اجتماع فى البيت الأبيض. وذكر الموقع الالكترونى "اكسيوس" انهما حرصا على تجنب الموضوع خلال الاجتماع.

وأعلن نواب من الحزب الجمهورى انهم لن يصادقوا على تعيين وزير جديد فى حال إقالة سشينز. وقال السيناتور بن ساسى إن " طرد وزير العدل سيكون فكرة سيئة جدا جدا لأنه ليس أداة سياسية".