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ترامب يهاجم مواقع التواصل الاجتماعى ويؤكد "تفرض رقابة وتخرس الملايين"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:06 م
ترامب يهاجم مواقع التواصل الاجتماعى ويؤكد "تفرض رقابة وتخرس الملايين" الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، منصات التواصل الاجتماعى الشهيرة، على خلفية الرقابة التى تفرضها تلك المواقع على المحتوى الجدلى الذى ينشره المشاركون، متهما إيها بـ"إخراس الملايين".

وكتب ترامب، على صحفته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "عمالقة التواصل الاجتماعى يخرسون ملايين الأشخاص.. لا يمكنهم فعل ذلك حتى إذا كان سيعنى أننا يجب أن نواصل سماع الأخبار الزائفة مثل شبكة (سي.إن.إن).. يجب أن يكتشف الناس ما هو حقيقى وما ليس كذلك، بدون مراقبة".

يأتى ذلك فى ظل تحرك بعض شركات التواصل الاجتماعى لحظر الصحفى اليمينى المتطرف ألكس جونز من نشر محتواه عبر منصاتهم، بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

 

 


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