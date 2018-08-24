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الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:36 ص
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% خلال جلسة الأسبوع المنتهى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:00 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% خلال جلسة الأسبوع المنتهى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15273 نقطة خلال جلسة الأسبوع المنتهى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 738 نقطة.
 
     
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.19% مغلقاً عند مستوى 1896 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" تراجعاً بنحو 0.02% مغلقًا عند مستوى 14929 نقطة.
 
يذكر أن الأسبوع الماضى قد شهد عقد جلسة واحدة فقط يوم الأحد، بعد قرار إدارة البورصة بتحديد أجازة عيد الأضحى من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من الأسبوع الجارى، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.
 

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