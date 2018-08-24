تداول فيديو لنرمين حسين تسئ للشرطة على طريقة "خالتى فرنسا"

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لنرمين حسين المتهمة فى القضية رقم 2013/1922 جنح مصر الجديدة، بتهمة إثارة الشغب ومخالفة قانون التظاهر، يتضمن وصلات سب وقذف وردح للشرطة المصرية على طريقة "خالتى فرنسا".

وقد تضمن المقطع المتداول، إساءات بالغة للشرطة المصرية، يُعاقب عليها القانون، وسط تجمع من الشباب الذين يكررون الإساءات التى تتلفظ بها المتهمة نرمين حسين.