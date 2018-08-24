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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:08 ص
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تخصيص 35 مليون جنيه لتنفيذ مغذى كهرباء غرب "الموهوب" بالداخلة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:30 ص
تخصيص 35 مليون جنيه لتنفيذ مغذى كهرباء غرب "الموهوب" بالداخلة محطة كهرباء - صورة أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع كهرباء الوادى الجديد عن تخصيص مبلغ 35 مليون جنيه لتنفيذ مشروع مغذى كهرباء غرب الموهوب على مرحلتين وذلك ضمن أعمال خطة القطاع للعام المالى الجديد بهدف رفع كفاءة شبكة الكهرباء بمنطقة غرب الموهوب التى تعتبر أكبر قرى مركز الداخلة بكافة توابعها .

 

وأضاف رضوان فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مذى هيبس بمدينة الخارجة بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه بطول 22 كيلو مترا، والذى يعزز نظاق الشبكة فى مناطق شمال الخارجة ويخفف الضغط على منطقة المنيرة وتوابعها، حيث أم الانتهاء من توصيل المغذى بملحقاته ومشتملاته.

 

 

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