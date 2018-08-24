تأخر قطار مميز فى محطة المراغة سوهاج بسبب عطل فنى بالجرار

سوهاج محمود مقبول

تسبب حدوث عطل فنى مفاجئ، بجرار القطار رقم 776 مميز القاهرة سوهاج، في تجاوزه لرحلته لمدة ساعة و15 دقيقة، قام مسئولي السكة الحديد بسوهاج بضم الإمداد دون حدوث توقف لحركة القطارات.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من من الخدمات الأمنية المعينة علي محطة سكة حديد المراغة، بتعطل القطار رقم 776 مميز القاهرة – سوهاج عقب وصوله محطة المراغة.

بالانتقال والفحص، تبين وجود عطل فني بالجرار، قام مسئولي هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و "15 " دقيقة، ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير باقي القطارات، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3597 إداري المركز لسنة 2018، وجاري العرض علي النيابة العامة.