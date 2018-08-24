بيطرى كفر الشيخ يعلن ذبح 750 رأس ماشية فى 19 مجزراً ونقاط ذبح

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل 19 مجزرا ونقاط ذبح بمدن محافظة كفر الشيخ والقرى الأم 750 رأس ماشية تم ذبحها لجزارين ولأهالى ولجمعيات أهلية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وقال الدكتور خالد البراوى مدير عام المجازر بكفر الشيخ والقائم بأعمال مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ إن مجازر كفر الشيخ بالمدن ونقاط الذبح استقبلت 750 رأس ماشية تم ذبحها بالمجازر ونقاط الذبح، عقب إجراء الكشف البيطرى عليها من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر ونقاط الذبح.

وأضاف البراوى، لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع من خلال غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات، الحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين على محال الجزارة وبجميع أسواق المحافظة ومعارض بيع اللحوم للاطمئنان على عرض لحوم ودواجن صالحة للاستخدام الآدمى وضبط المخالفين وأحالتهما للنيابة العامة، مؤكداً أنه تم ضبط 300 كيلو لحوم خارج السلخانة فى محال جزارين .

وقال القائم بأعمال مدير عام الطب البيطرى إن كل فى كل مدينة من المدن مجزر وهى "كفر الشيخ، بيلا، الحامول، بلطيم، برج البرلس، مطوبس، فوه، دسوق، الرياض، قلين، سيدى سالم"، وهناك نقاط ذبح بالقرى الكبرى فى "سنهور المدينة، الجرايدة، الكوم الطويل، شباس عمير، الجزيرة الخضراء، شباس الشهداء، محلة أبو على".