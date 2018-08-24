بوتين يعين سفيرًا جديدا لبيلاروسيا

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وقع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مرسومًا يقضى بتعيين المبعوث الرئاسى لمنطقة الفولجا الفيدرالية، ميخائيل بابيتش، سفيرًا لروسيا فى بيلاروسيا ومبعوثا رئاسيا خاصا للتعاون التجارى والاقتصادى مع بيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه تم نشر المرسوم على الموقع الرسمى للكرملين.

وأعفى مرسوم رئاسى آخر بابيتش من مسئوليته كمبعوث رئاسى لمنطقة الفولجا الفيدرالية.

يذكر أن بابيتش شغل منصب رئيس وزراء الشيشان خلال العام 2002/2003، كما كان عضوًا فى مجلس الدوما الروسى لعشرة أعوام قبل تعيينه مبعوثًا رئاسيًا لمنطقة الفولجا الفيدرالية فى عام 2011.