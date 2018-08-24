بوتين يؤكد دعم روسيا للجمهوريتين الانفصاليتين فى جورجيا

موسكو (أ ف ب)

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لجمهوريتى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين دعم روسيا، واعدا بفعل كل شىء لتوفير أمنهما، بعد 10 سنوات على حرب خاطفة مع جورجيا.

واستقبل بوتين الجمعة فى الكرملين الرئيسين الأوسيتى والأبخازى أناتولى بيبيلوف وراوول خاجيمبا، قبل يومين من الذكرى العاشرة لاعتراف موسكو باستقلال جمهوريتيهما الانفصاليتين اللتين انشقتا عن جورجيا فى التسعينات.

وقال بوتين خلال لقاء مع بيبيلوف "نحاول القيام بكل شىء لتوفير أمن أوسيتيا الجنوبية ودعمها اقتصاديا"، وأضاف "على رغم كل الصعوبات، وثمة الكثير منها، تحرز الجمهورية تطورا".

من جانبه صرح بيبيلوف "بعد الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية (من قبل موسكو)، بدأ الشعب الأوسيتى يعيش أبعادا مختلفة تماما من الاستقرار والسلام والإزدهار".

وأضاف "اليوم، لم يعد أطفال أوسيتيا الجنوبية يرتجفون بسبب انفجارات القذائف".

والتقى بوتين راوول خاجيمبا مؤكدا له "أننا نعلق أهمية كبيرة على تعاوننا الذى يهدف إلى توفير أمن أبخازيا".

وأوضح بوتين "هذا يعنى التعاون بين القوات المسلحة كما بين حرس الحدود".

وفى أغسطس 2008، تواجهت روسيا وجورجيا فى حرب خاطفة استمرت 5 أيام، بعدما شنت تبيليسى عملية عسكرية دامية فى أوسيتيا الجنوبية للسيطرة عليها.

وأتاح اتفاق سلام فاوض عليه الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى وضع حد للنزاع، وفى 26 أغسطس 2008، اعترفت موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، حيث تحتفظ منذ ذلك الحين بوجود عسكرى قوى تعتبره جورجيا "احتلالا".