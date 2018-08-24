بعد نجاح موسم الحج.. الجار الله: ستكتفى قطر وإيران بالعويل بدل التدويل

كتبت – شرويت ماهر

عقب النجاح الكبير الذى حققته المملكة العربية السعودية فى تنظيم موسم الحج خلال العام الجارى، أثنى الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية، على نجاح موسم الحج لهذا العام، متسائلا، ماذا تستطيع أن تفعل قطر وإيران أمام هذا النجاح، بعد أن حاولا بشتى الطرق إفشال موسم الحج.

وقال الجار الله: "ما رأي إيران وقطر بحج هذا العام حيث فشلت إيران من فعل شغب كالعادة في سنوات مضت، تقنية عالية لمراقبه كل شئ، الآن لن نتحدث عن التدويل وستكتفي إيران وقطر بالعويل بدل التدويل".