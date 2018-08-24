بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 26 شهرًا على نظر إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، اقتربت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى الدعوى بعد حجزها للحكم، وتوجد مجموعة من المعلومات الهامة حول القضية.

1 ـ فى 28 فبراير 2015 قضت الدائرة 14 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المؤبد لبديع و13 آخرين ولإعدام لـ 4 متهمين.

2 ـ محكمة النقض تقبل طعن المتهمين الصادر بحقهم أحكما حضوريا وهم بديع و13 متهما بالدعوى.

3 ـ محكمة استئناف القاهرة حددت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لنظر إعادة المحاكمة.

4 ـ أثناء نظر الجلسات توفى المتهم محمد مهدى عاطف داخل مستشفى القصر العينى، والنيابة العامة تسلم خطاب بذلك أثناء نظر الجلسة السادسة.

5 ـ المحكمة نظرت ما يقرب من 38 جلسة بالدعوى.

6 ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 15 أبريل 2018 أحد المصابين فى الأحداث ويدعى محمد هاشم يدعى مدنيا ضد قيادات الإخوان بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد.

7 ـ النيابة العامة تقدم أثناء جلسات سماع الشهود صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية لجماعة الإخوان.

8 ـ فى جلسة 1 مارس استمعت المحكمة لأقوال للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والذى اكد ان مصر أكد له أن ثورة 30 يونيه لن تنجح.

9 ـ فى جلسة 5 فبراير اللواء أسامة الصغير مدير امن القاهرة الأسبق أكد فى شهادته أن الإخوان أطلقوا النار من داخل مبنى الإرشاد.

10 ـ فى جلسة 18 سبتمبر 2017 النيابة تقدم تقريرًا بالحالة الصحية لمهدى عاكف، وصعوبة نقله لمقر المحاكمة.

11 ـ جلسات المحاكمة عقدت بمعهد أمناء الشرطة.

12 ـ النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال جلسة المرافعة.

13 ـ مأمور قسم المقطم السابق فى شهادته إطلاق الأعيرة النارية من فوق مكتب الإرشاد.

14 ـ فى جلسة 15 نوفمبر النيابة العامة تقدم التقارير الطبية للمصابين فى الاحداث.

15 ـ فى جلسة 8 نوفمبر 2017 النيابة تقدم صورة رسمية من شهادة مهدى عاكف.

16 ـ فى جلسة 20 أكتوبر 2017 محكمة استئناف القاهرة ترفض طلب العريان والبلتاجى برد رئيس المحكمة.

17 ـ فى جلسة 20 يوليو رئيس المحكمة يطرد بديع لتشويشة على سير الجلسة بعد استخدام حقها القانونى.

18 ـ محمد مهدى عاكف يظهر فى أولى جلسات المحاكمة على كرسى متحرك قبل حجزة بمستشفى القصر العينى.

19 ـ المحكمة تحجز القضية لجلسة 30 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.