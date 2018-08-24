video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:25 ص
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد" احداث مكتب الارشاد
كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

بعد مرور 26 شهرًا على نظر إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، اقتربت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من الفصل فى الدعوى بعد حجزها للحكم، وتوجد مجموعة من المعلومات الهامة حول القضية.

1 ـ فى 28 فبراير 2015 قضت الدائرة 14 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى بالسجن المؤبد لبديع و13 آخرين ولإعدام لـ 4 متهمين.

2 ـ محكمة النقض تقبل طعن المتهمين الصادر بحقهم أحكما حضوريا وهم  بديع و13 متهما بالدعوى.

3 ـ محكمة استئناف القاهرة حددت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لنظر إعادة المحاكمة.

4 ـ أثناء نظر الجلسات توفى المتهم محمد مهدى عاطف داخل مستشفى القصر العينى، والنيابة العامة تسلم خطاب بذلك أثناء نظر الجلسة السادسة.

5 ـ المحكمة نظرت ما يقرب من 38 جلسة بالدعوى.

6 ـ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 15 أبريل 2018 أحد المصابين فى الأحداث ويدعى محمد هاشم يدعى مدنيا ضد قيادات الإخوان بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد.

7 ـ النيابة العامة تقدم أثناء جلسات سماع الشهود صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية لجماعة الإخوان.

8 ـ فى جلسة 1 مارس استمعت المحكمة لأقوال للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق والذى اكد ان مصر أكد له أن ثورة 30 يونيه لن تنجح.

9 ـ فى جلسة 5 فبراير اللواء أسامة الصغير مدير امن القاهرة الأسبق أكد فى شهادته أن الإخوان أطلقوا النار من داخل مبنى الإرشاد.

10 ـ فى جلسة 18 سبتمبر 2017 النيابة تقدم تقريرًا بالحالة الصحية لمهدى عاكف، وصعوبة نقله لمقر المحاكمة.

11 ـ جلسات المحاكمة عقدت بمعهد أمناء الشرطة.

12 ـ النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين خلال جلسة المرافعة.

13 ـ مأمور قسم المقطم السابق فى شهادته إطلاق الأعيرة النارية من فوق مكتب الإرشاد.

14 ـ فى جلسة 15 نوفمبر النيابة العامة تقدم التقارير الطبية للمصابين فى الاحداث.

15 ـ فى جلسة 8 نوفمبر 2017 النيابة تقدم صورة رسمية من شهادة مهدى عاكف.

16 ـ فى جلسة 20 أكتوبر 2017 محكمة استئناف القاهرة ترفض طلب العريان والبلتاجى برد رئيس المحكمة.

17 ـ فى جلسة 20 يوليو رئيس المحكمة يطرد بديع لتشويشة على سير الجلسة بعد استخدام حقها القانونى.

18 ـ محمد مهدى عاكف يظهر فى أولى جلسات المحاكمة على كرسى متحرك قبل حجزة بمستشفى القصر العينى.

19 ـ المحكمة تحجز القضية لجلسة 30 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد حجزها للحكم.. 5 أرقام مرتبطة بمحاكمة بديع بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

حجز الحكم على "بديع" و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" لـ 30 سبتمبر

اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة "بديع" وآخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

غدًا.. محاكمة "بديع" و12 آخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

احداث مكتب الارشاد

محمد بديع

مهدى عاكف

الدائرة 11 ارهاب

المستشار محمد شرين

محاكم مصر

احداث الارشاد

مكتب الارشاد بالمقطم

اخبار الحوادث

اخبار




لا تفوتك
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة