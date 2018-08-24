برلمانى روسى: العقوبات الأمريكية على صناعة الدفاع قد تتحول لحرب تجارية

موسكو (أ ش أ)

أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكى أن بلاده لا ترى تهديدات فى الجولة الأولى من العقوبات على صناعة الدفاع الروسية، لكن الجولة الثانية قد تصبح تجميدا فعليا للعلاقات، إن لم تكن حربا تجارية ، مضيفا أن إجراءات روسيا فى الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة ستأتى فى حينها، وستكون مناسبة ومتكافئة.

وقال سلوتسكى ـ فى تصريحات صحفية ، نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) ، اليوم الجمعة ـ " إن الخبراء الروس لا يرون تهديدات كارثية من خلال الجولة الأولى للعقوبات على مجمع صناعات الدفاع الروسى، فنحن نعمل منذ وقت طويل على إحلال الواردات، ولكن إذا وصل الأمر إلى الجولة الثانية، فسيصبح ذلك تجميدًا للعلاقات إن لم تكن حربا تجارية، أنا متأكد من أن ردنا سيأتى فى حينه مناسبا ومتكافئا".