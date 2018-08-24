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بدء عودة أول وفود الحج السياحى اليوم.. و"البرى" الثلاثاء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:21 م
بدء عودة أول وفود الحج السياحى اليوم.. و"البرى" الثلاثاء حجاج- أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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قال ناصر تركى، عضو الهيئة العليا للحج، إن وفد الحج السياحى السريع سيبدأ العودة إلى أرض الوطن مساء اليوم، على أن تتوالى الوفود بدءا من بعد غد الأحد.

 

وأوضح ناصر تركى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عودة الحجاج عن طريق البر ستبدأ الثلاثاء المقبل 17 ذو الحجة.

 

وتتابع لجان وزارة السياحة فى الأراضى المقدسة عملية عودة الحجاج وفق جداول العودة المحددة مسبقا، ومتابعة الحجاج لحين العودة إلى أرض الوطن، وسيغادر بعض الحجاج من مكة بعد أن انتهت مناسك الحج، فى حين ستغادر بعض الوفود من المدينة المنورة حيث قاموا بزيارة المسجد النبوى بعد انتهاء المناسك.

 

وتتواجد لجان المنافذ فى مطار جدة والمدينة لتوديع الحجاج، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفى نويبع والعقبة للحج البرى، لمتابعة عودة الحجاج وتذليل أى عقبات قد تواجههم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.


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