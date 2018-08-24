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انطلاق الاسبوع العالمى للمياه فى السويد الأسبوع المقبل بمشاركة 135 دولة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:34 ص
انطلاق الاسبوع العالمى للمياه فى السويد الأسبوع المقبل بمشاركة 135 دولة ارشيفية
كتبت أسماء نصار
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ينطلق الاسبوع العالمى للمياه، فى العاصمة السويدية ستوكهولم، فى الفترة من 26 – 31 من الشهر الحالى، تحت عنوان "المياه والنظم الإيكولوجية والتنمية البشرية"، بمشاركة 3300 شخص من 135 دولة ونحو 380 منظمة دولية، و رؤساء بعض دول العالم.
 
ويعقد معهد ستوكهولم الدولى للمياه هذا الاسبوع سنوياً منذ عام 1991،  حيث يشكل محفلاً عالمياً لإستعراض التقدم المحرز وبناء القدرات وتعزيز الشراكات على مستوى العمليات الدولية المتصلة بالمياه والتنمية ومن ثم سعى جميع الجهات المعنية بموارد المياه فى العالم إلى التنافس لتكون ضمن فاعليات هذا المنتدى.
 
ويشارك الخبراء والممارسون وصانعي القرارات والمبتكرين في مجال الأعمال والمهنيين الشباب من مجموعة من القطاعات والبلدان فى الإسبوع العالمى للمياه، للتواصل وتبادل الأفكار وتشجيع التفكير الجديد وتطوير حلول لأكثر التحديات الملحة المتعلقة بالمياه في الوقت الحالى.
 
ويقوم المعهد بتقييم واختيار الموضوعات التى تشكل أهمية عالمية وتجربة واقعية من شانها المساعدة فى تنمية آليات التعاون وتعزيز فرص تبادل الممارسات والخبرات وذلك ضمن مهامه التى تتمثل فى إدارة برامج ومشاريع ونشاطات دولية متنوعة، تهدف إلى المساهمة فى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة، وتوفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون ما بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين والمؤسسات الأهلية والدولية والعمل على بناء القدرات والخبرات حول العالم للربط بين قطاعات المياه والبيئة والإقتصاد والإجتماع.

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