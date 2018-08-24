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اليوم.. وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية بالبحر الأحمر.. ويخطب الجمعة بمسجد الميناء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:02 ص
اليوم.. وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية بالبحر الأحمر.. ويخطب الجمعة بمسجد الميناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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يترأس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية بمحافظة البحر الأحمر، كما يخطب الجمعة القادمة بمسجد الميناء بالمحافظة حول موضوع أمانة الكلمة.
 
ويعقد جمعة، اجتماعا مع المحافظ  اللواء أركان حرب أحمد عبد الله وقيادات الدعوة بالمحافظة بديوان عام محافظة البحر الأحمر صباح الجمعة، لمتابعة الجانب الدعوي في حضور رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، كما يتناول اللقاء المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية  والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومحافظة البحرالأحمر.
 
 

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"أمانة الكلمة".. عنوان خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

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