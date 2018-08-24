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الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:01 م
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النيابة تطلب تحريات المباحث فى محاولة قتل زوج لزوجته بسبب مصروف المنزل

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:00 م
النيابة تطلب تحريات المباحث فى محاولة قتل زوج لزوجته بسبب مصروف المنزل ضرب زوجة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات المباحث والتقرير الطبى، فى اتهام زوجة لزوجها بمحاولة قتلها وأطفالها بسبب مصروف المنزل بمدينة بدر.

البداية بتلقى قسم مدينة بدر بلاغا، يفيد بتعرض " شادية.م" 31 عام، لمحاولة قتل على يد زوجها بسبب طلبها لمصروف المنزل، وهو ما أدى لقيام الزوج بالتعدى على زوجته وأطفاله ومحاولة قتلهم بسلاح أبيض " مطواة"، وإصابة الزوجة بعد جروح بجسدها، وتحرر محضر رقم 553 ضد زوجها "عصمت"، وتم إحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

 

 


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