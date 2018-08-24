النيابة تطلب تحريات المباحث فى محاولة قتل زوج لزوجته بسبب مصروف المنزل

كتب أحمد حسنى

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، تحريات المباحث والتقرير الطبى، فى اتهام زوجة لزوجها بمحاولة قتلها وأطفالها بسبب مصروف المنزل بمدينة بدر.

البداية بتلقى قسم مدينة بدر بلاغا، يفيد بتعرض " شادية.م" 31 عام، لمحاولة قتل على يد زوجها بسبب طلبها لمصروف المنزل، وهو ما أدى لقيام الزوج بالتعدى على زوجته وأطفاله ومحاولة قتلهم بسلاح أبيض " مطواة"، وإصابة الزوجة بعد جروح بجسدها، وتحرر محضر رقم 553 ضد زوجها "عصمت"، وتم إحالة المتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.