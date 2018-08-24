"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه

كتب- رضا حبيشى

أكد محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم بتطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد، بتكلفة تبلغ نحو مليار جنيه.

وأوضح، فى بيانٍ، اليوم الجمعة، أنه يتم تطوير 23 محطة بتكلفة 451 مليون جنيه، تم الانتهاء من 13 منها، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ10 محطات سيتم الانتهاء منها فى يونيو 2019

وأشار إلى تعليمات الدكتور هشام عرفات وزير النقل والخاصة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين حركة المواطنين بها .

وقال متحدث النقل، إنه يتم تحسين ورفع كفاءة وصيانة 133 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 626 مليون جنيه، تم الانتهاء من 79 منها، وجارٍ إنهاء أعمال التحسين لـ54 محطة أخرى.

وأوضح، أن أعمال رفع كفاءة وتحسين المحطات يشمل تزويد الأرصفة بجميع المرافق "كهرباء - إشارات – حريق"، وعمل غرف التفتيش اللازمة، وممرات "رامب" لذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة، وبالإضافة إلى المظلات، وإعادة صب البلاطة الخرسانية للأرصفة، وتطوير الكراسى، وإعادة تركيب "البردورات"، وتجديد المبانى وأعمال الكهرباء، وتحديث التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية المتعلقة بالمحطات، وإنارة الأرصفة، فضلًا عن تجهيز المحطات بأعمال الحماية المدنية.