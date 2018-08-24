المجلس القومى للمرأة: 18 حالة تحرش أول وثانى أيام العيد

كتب محمود راغب

أكدت الدكتورة نجلاء العادلى، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن فريق عمل المكتب خلال جولته الميدانية، وبالتنسيق مع قوات الشرطة التى أكدت أن الشرطة النسائية تمكنت من القبض على (18) حالة تحرش بحديقة الحيوان أول وثانى أيام العيد وتم تحرير محاضر لهم، مؤكدة أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية سيتم الحصول على كافة بيانات المتقدمات بالبلاغات والتواصل معهن من خلال فريق عمل غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة لتقديم المساندة القانونية والاجتماعية اللازمة لهن.

وأضافت الدكتورة نجلاء العادلى أن المكتب استقبل أيضا ثلاثة شكاوى عبر الواتس آب والخط الساخن، تمثلت فى شكاوى العنف ضد المرأة، وقضية الميراث، وتم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة، وتستمر أعمال المتابعة تمهيدا للإعلان عن إحصائية جديدة لليوم الثالث للعيد فى حالة وقوع حالات تحرش.

ويواصل المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى جهوده لحماية النساء والفتيات خلال مواسم الأعياد والمناسبات الخاصة، وقد خصص مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك لتلقى شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات على الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس آب، والبريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com.