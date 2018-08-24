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خالد صلاح
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المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز يسجلان أعلى مستوياتهما على الإطلاق

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:19 م
المؤشران ناسداك وستاندرد أند بورز يسجلان أعلى مستوياتهما على الإطلاق بورصة وول ستريت - أرشيفية
رويترز
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سجل المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك المجمع في بورصة وول ستريت أعلى مستوياتهما على الإطلاق أثناء التعاملات اليوم الجمعة بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن النهج الحالي للبنك المركزي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة هو أفضل سبيل لحماية الانتعاش الاقتصادي.

 

وقال باول إن زيادات تدريجية في أسعار الفائدة هي أيضا السبيل الأفضل للحفاظ على أقوى نمو ممكن للوظائف والإبقاء على التضخم تحت السيطرة. ولم يكن لتعليقاته تأثير يذكر في تغيير توقعات السوق لزيادة في الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول وربما زيادة أخرى في ديسمبر كانون الأول.

 

وساعد تراجع الدولار بعد تعليقات باول في ارتفاع أسعار النفط والمعادن. وصعد مؤشر أسهم قطاع الطاقة 1.27 بالمئة مسجلا أكبر مكاسب بين القطاعات الأحد عشر التي يتألف منها المؤشر ستاندر اند بورز.

 

وقفز ستاندرد اند بورز 0.64 بالمئة إلى 2875.50 نقطة وهو مستوى قياسي مرتفع جديد في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.86 بالمئة إلى 7949.25 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى له على الإطلاق.

 

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.66 بالمئة إلى 25826.05 نقطة.

 


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