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الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:38 م
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القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:12 م
القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية اسلحة بيضاء -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "تامر.ف.أ"37 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمود.خ.ف" 25 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "احمد.إ.ع"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.م.ع"32 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "ابراهيم.س.س"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "بكرى.ب.أ"53 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "مصطفى .م.ح"22 عاما عاطل ومقيم الشيخ زايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "محمود.ال.م"34 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "ياسر.م.م"45 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح ابيض"مطواه".

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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