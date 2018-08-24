video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب محل وبحوزته 2 بندقية وطبنجة ومخدرات بالمعصرة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:27 م
القبض على صاحب محل وبحوزته 2 بندقية وطبنجة ومخدرات بالمعصرة المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على "حمادة إ ر" 41 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سرقة"، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، أثناء استقلاله السيارة رقم س ر ن 743 ماركة تويوتا لاند كروزر بيضاء، منتهية التراخيص بتاريخ 29 يناير 2012، وبفحص السيارة المضبوطة تبين وجود لحام دائري حول موضع ترقيم شاسيه السيارة، وضبط بحوزته 2بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار "غير مبلغ بسرقتهما"، و طبنجة صوت معدلة عيار "9 مم"، و 150 قرص مخدر، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 7820 جنيه.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول، للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 6 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

القبض على 9 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

تجارة الاسلحة

قسم شرطة المعصرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر

سلاح

اسلحة

مخدرات

تاجر سلاح




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة