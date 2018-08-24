القبض على صاحب محل وبحوزته 2 بندقية وطبنجة ومخدرات بالمعصرة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، القبض على "حمادة إ ر" 41 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سرقة"، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، أثناء استقلاله السيارة رقم س ر ن 743 ماركة تويوتا لاند كروزر بيضاء، منتهية التراخيص بتاريخ 29 يناير 2012، وبفحص السيارة المضبوطة تبين وجود لحام دائري حول موضع ترقيم شاسيه السيارة، وضبط بحوزته 2بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار "غير مبلغ بسرقتهما"، و طبنجة صوت معدلة عيار "9 مم"، و 150 قرص مخدر، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 7820 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول، للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.