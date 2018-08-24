القبض على المتهم بإصابة رئيس مباحث مركز قويسنا بطلق نارى فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم بإطلاق النار على الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا واصابته، أثناء القبض عليه بإحدى الحملات بدائرة المركز بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بالقبض على "محمد ف ا " 38 سنة، عامل، والمتهم في حادث إطلاق النار على الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز قويسنا، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة.

تم التحفظ علي السلاح النارى وتحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

يذكر أن الرائد مصطفى حسانين، رئيس مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، كان قد أصيب بطلق ناري أثناء عملية ضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية عرب أبو ذكري التابعة للمركز، وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركزى، ومنها إلى مستشفى العجوزة، وتبين إصابته بطلق نارى أعلى الفخذ الأيسر .