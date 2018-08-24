القبض على المتهمين بإطلاق النار على "ترزى" فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى ضبط 2 من المتهمين بإطلاق النار على "ترزى" بقرية ناهيا فى كرداسة، وجار إعداد الأكمنة لضبط شريكهما الثالث، وكشفت التحريات أن خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه سبب ارتكاب الجريمة.

وتلقى العميد خالد كامل مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد تعرض ترزى يدعى "هيثم.ك" لإطلاق نار من جانب مسلحين، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وبإجراء التحريات توصل المقدم غسلام سمير رئيس مباحث كرداسة إلى هوية المتهمين، وتمكن من ضبط 2، وجار إعداد الأكمنة لضبط متهم ثالث.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، بالإضافة إلى انتقامهم منه لسبه لهم على "فيس بوك"، وأضافوا أنهم ارتدوا أقنعة واستقلوا سيارة ملاكى، وانتهزوا تواجد المجنى عليه بالمحل الخاص به بقرية ناهيا وأطلقوا النار عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.