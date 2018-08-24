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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:34 م
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القبض على العريس والطباخ فى واقعة تسمم جماعى فى حفل زفاف بالشرقية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:22 م
القبض على العريس والطباخ فى واقعة تسمم جماعى فى حفل زفاف بالشرقية حبس -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عريس ووالده والطباخ فى واقعة تسمم 103 أشخاص نتيجة تناول طعام ملوث فى حفل زفاف بقرية بيشة قايد، وتم عرضهم على النيابة.
 
وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 103 من الأهالى بينهم عدد من الأطفال، إلى مستشفى الأحرار مصابون بحالات اشتباه تسمم غذائى.
 
وكشفت التحريات الأولية، التى قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث  مركز شرطة الزقازيق، عن تناولهم وجبة طعام مكونة من لحمة وأرز، فى حفل عرس بقرية بيشة قائد، مركز الزقازيق، يشتبه فى تلوثها، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار لإٍسعافهم، وخروج جميع الحالات ما عدا طفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10006 إدارى مركز شرطة الزقازيق، وبالعرض على النيابة العامة، وقررت سحب عينات من الوجبات من منزل العريس وإرسالها للمعمل لتحليلها لبيان السبب الرئيسى وراء التسمم، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط "مصطفى س م" 35 سنة طباخ، و"الشحات ال" والد العريس، "محمد ال" العريس، علي خليفة إصابة عدد من المعازيم بتسمم غذائي، وتم إحالتهم للنيابة.

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