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الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:24 ص
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العثور على ناقلة النفط المفقودة قبالة ساحل الجابون

الجمعة، 24 أغسطس 2018 09:26 ص
العثور على ناقلة النفط المفقودة قبالة ساحل الجابون شرطة الجابون
أ ش أ
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 ذكر موقع (أفريكا نيوز) أن ناقلة النفط (بانتيلينا) التى ترفع علم بنما والمفقودة منذ 14 أغسطس تم رصدها قبالة سواحل الجابون.

ونسب الموقع إلى مركز التنسيق متعدد الجنسيات فى الكونغو، الذى قام برصد الناقلة، قوله إن الناقلة (بانتيلينا) التى يبلغ طولها 121 مترا وتحمل 7 آلاف طن من الوقود تم سحبها إلى ميناء أويندو فى الجابون.

وكان على متن الناقلة طاقم مكون من 19 فردا، 17 جورجيا وروسيان.

ولم تتوافر معلومات بشأن الحالة الصحية لطاقم الناقلة ولماذا فقد الاتصال بها.

وكانت الخارجية الجورجية قد أعلنت فقد الاتصال بالناقلة يوم 17 أغسطس. وقال اتحاد التجارة البحرية فى جورجيا يوم 21 أغسطس إن الناقلة اختطفها قراصنة. وقالت الخارجية الروسية أيضا إنها تراقب الوضع عن كثب.

وأعلنت الجابون يوم الإثنين انتهاء عملية البحث عن الناقلة دون العثور عليها.

يشار إلى أنه بعد هزيمة القراصنة الصوماليين انتقل نشاط القراصنة إلى خليج غينيا. ومنذ بداية العام الجارى تم رصد 107 حوادث فى المنطقة من ضمنها الاستيلاء.


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شرطة الجابون

ناقلة نفط

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