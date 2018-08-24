video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على عجوز مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة فى الشرقية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:20 ص
العثور على عجوز مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
شهدت قرية غيتة بمحافظة الشرقية، اليوم، حادثا بشعا، حيث عثر الأهالى على جثة سيدة عمرها 80 عاما، كفيفة تقيم بمفردها، مذبوحة داخل مسكنها، وتم إخطار الشرطة والنيابة العامة.
 
تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة.م.ا" 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها بقرية غيتة، مركز بلبيس، وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وانتقل ضباط الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دفن جثة ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق السادس بعزبة خير الله

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شرطة بلبيس

ذبح

سيدة عجوزة

مديرية امن الشرقية




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة