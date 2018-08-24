العثور على عجوز مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

شهدت قرية غيتة بمحافظة الشرقية، اليوم، حادثا بشعا، حيث عثر الأهالى على جثة سيدة عمرها 80 عاما، كفيفة تقيم بمفردها، مذبوحة داخل مسكنها، وتم إخطار الشرطة والنيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة.م.ا" 80 سنة، كفيفة تقيم بمفردها بقرية غيتة، مركز بلبيس، وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تم ذبحها، وأن الحادث بهدف السرقة، حيث تبين بعثرة محتويات غرفة نومها، وانتقل ضباط الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7832 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.