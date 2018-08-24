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"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فى السعودية لـ43

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:15 م
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين فى السعودية لـ43 حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة 4 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 43.
 
وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المتوفين هم الحاجة ياسمين محمد ثابت محمد، 57 عاما، من محافظة أسيوط، تتبع حج القرعة، والحاج الصادق محمد الصادق صديق، 65 عاما، من محافظة الشرقية، والحاجة فاطمة إبراهيم على حسين، 44 عاما، من محافظة الشرقية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى النور التخصصى بمكة، والحاجة نصرة مخيمر عبدالله محمد، 53 عاما، من محافظة الجيزة، وتتبع حج السياحة، توفيت بمستشفى الملك عبد العزيز .
 
وأكد "مجاهد" فى بيان اصدرته الوزارة، أن المتوفين جميعهم توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

 
 

 


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الصحة

الحجاج

البعثة الطبية




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