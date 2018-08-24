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الصحة البرازيلية: أكثر من 4 ملايين طفل بحاجة إلى التطعيم ضد الحصبة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:35 م
الصحة البرازيلية: أكثر من 4 ملايين طفل بحاجة إلى التطعيم ضد الحصبة مرض الحصبة - أرشيفية
برازيليا (أ ش أ)
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أعلن مسؤولو الصحة فى البرازيل أن أكثر من 4 ملايين طفل فى البلاد لا يزالون بحاجة إلى التطعيم ضد الحصبة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية ، اليوم الجمعة ، أن أكثر من 1380 شخصاً أصيبوا فى البرازيل حينما تعرضت بعض الحالات لهذا المرض الوارد من فنزويلا.

وأضافت الشبكة أن وزارة الصحة البرازيلية أطلقت حملة الشهر الجارى لتطعيم جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وخمسة أعوام بغض النظر عن تاريخ تطعيمهم السابق.

ونقلت (إيه بى سى نيوز) عن الوزارة قولها اليوم إن 4.1 مليون طفل لم يتم تطعيمهم على الرغم من دخول حملة التطعيم أسبوعها الأخير.

يُشار إلى أن خدمات الصحة فى فنزويلا تأثرت كثيراً فى أعقاب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تتعرض لها كراكاس والتى تسببت فى فرار أكثر من مليون شخص من البلاد، من بينهم عشرات الآلاف هاجروا إلى البرازيل.

 

 


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