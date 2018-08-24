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الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:28 ص
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الشرطة النسائية تنجح فى التصدى للتحرش فى ثالث أيام العيد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:24 ص
الشرطة النسائية تنجح فى التصدى للتحرش فى ثالث أيام العيد الشرطة النسائية فى عيد الأضحى المبارك
كتبت أمانى الأخرس
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نجحت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، من خلال حملاتها المسائية فى تأمين الفتيات والسيدات من التحرش أمام دور السينما فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومنطقة كورنيش النيل بوسط القاهرة.
 
ونفذت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة بقيادة العميد نشوى محمود خطة أمنية كبيرة، بالانتشار فى الأماكن والتجمعات والحدائق والمتنزهات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع، لمنع التحرش بالفتيات، وهو ما تسبب فى حالة من الاطمئنان لدى الأسر المصرية التى خرجت للاحتفال بالعيد.
 
وخصصت الإدارة غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى وسرعة فحصها، وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم ومنعها.

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